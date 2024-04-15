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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

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