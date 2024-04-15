Estetik cerrahından büyük skandal! Hastasının çıplak görüntülerini paylaştı

DOKTOR HASTASININ AÇIK GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI



Telefondaki arkadaşı, genç kadına 'Ameliyat olduğun doktor, göğüslerinin ve yüzünün açık olduğu fotoğraf ile videoları kendi sosyal medya hesabından paylaştığını gördüm, birlerce kişi tarafından izlenmiş.' şeklinde konuşarak bilgi verdi.

Tansel K., ameliyat olduğu doktorun instagram sayfasını kontrol ettiğinde kendisine ait video ve fotoğrafların açık bir şekilde yayınlandığını tespit etti.