Estetik cerrahından büyük skandal! Hastasının çıplak görüntülerini paylaştı
İstanbul'da bulunan ünlü estetik cerrahı Fatih Dağdelen bir hastasına meme küçültme operasyonu yaptı. Genç kadın geçirdiği operasyon sonrası arkadaşının aramasıyla şoke oldu. Doktor hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da bulunan ünlü estetik cerrahı Fatih Dağdelen bir hastasına meme küçültme operasyonu yaptı.
Tansel K., isimli vatandaş 3 Şubat tarihinde Şişli ilçesinde Doktor Fatih Dağdelen'e göğüslerini küçültmek için başvurdu. Operasyon geçiren Tansel K., memnun bir şekilde hastaneden ayrıldı ancak operasyondan 7 ay sonra bir arkadaşının kendisini aramasıyla şoke oldu.
DOKTOR HASTASININ AÇIK GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Telefondaki arkadaşı, genç kadına 'Ameliyat olduğun doktor, göğüslerinin ve yüzünün açık olduğu fotoğraf ile videoları kendi sosyal medya hesabından paylaştığını gördüm, birlerce kişi tarafından izlenmiş.' şeklinde konuşarak bilgi verdi.
Tansel K., ameliyat olduğu doktorun instagram sayfasını kontrol ettiğinde kendisine ait video ve fotoğrafların açık bir şekilde yayınlandığını tespit etti.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Fatih Dağdelen ile irtibata geçen genç kadın fotoğraf ve videolarının açık bir şekilde paylaşıldığını kendisinden herhangi bir izin alınmadığını ifade etti.
İzinsiz paylaşımlarla rencide edildiğini söyleyen Tansel K., Fatih Dağdelen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Tansel K., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde söz konusu video ve fotoğrafların paylaşılmasında hiçbir şekilde kendisinden izin alınmadığını ve gönderilerin müstehcen olduğuna dikkat çekildi.
Şikayet sonrası Fatih Dağdelen hakkında 'özel Hayatın Gizliliğini' ihlal suçundan soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Salçanızın küflenmesinden bıktınız mı? Tek bir kaşıkla sonsuza kadar kurtulun!
- Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!
- SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım
- Yağmurlu Havalarda Bile Çamaşırlarınızı Hızlı Kurutmanın 6 Japon Sırrı!
- Canan Karatay "Kısır Kalırsınız" Diyerek Uyardı! Yanlış Tüketiyorsunuz
- Bodrum'da Tarihi Hazine Keşfedildi: Tam 66 yıllık! Değeri dudak uçuklatıyor
- Gece Kaşık Kaşık Yiyin, Sabah 1 Beden İncelin!
- Türkiye'nin şehir haritası güncellendi! İl dağılımı değişti: 82, 83, 84 plakanın sahipleri...
- Zeka testi: Adamı herkes görüyor ama IQ'su olanlar fili fark ediyor
- Emeklilere maaş müjdesi geldi! EYT SSK Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak! 10.000 11.250 12.500 TL
- Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…
- 2160 3600 1800 prim günü yeterli! 1999 2005 2008 arası sonrasına muhteşem emeklilik imkanı