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Sivas'ta refüje çıkıp takla attı, 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Sivas’ta refüje çıkıp takla attı, 1 ölü 2 yaralı

Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolündeki kamyonetle refüje çıktı, kamyonetin takla atması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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