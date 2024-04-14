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Kilometrelerce uzaktan gün batımı izlemeye geliyorlar!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Kilometrelerce uzaktan gün batımı izlemeye geliyorlar!

Kocaeli'de bulunan Palamar Tepesi gün batımı manzarasıyla görenleri mest ediyor. Bayram tatiliyle birlikte binlerce vatandaş kilometrelerce uzaktan Palamar Tepesi’nde gün batımı izlemeye geliyor.

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