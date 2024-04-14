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Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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