Sirke mi Karbonat mı? Yeşilliklerinizi Temizlemenin En İyi Yöntemi Hangisi?
Ispanak, maydanoz, kıvırcık ve roka gibi besinler vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Bu faydalı besinleri tüketmeden önce, toz, toprak ve çamurdan arındırmak da önemlidir. Neyse ki, bu işlemi çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz püf noktaları var!
Ispanak, maydanoz, kıvırcık ve roka gibi besinler vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Ancak bu faydalı besinleri tüketmeden önce, toz, toprak ve çamurdan arındırmak da önemlidir. Neyse ki, bu işlemi çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz püf noktaları var!
Sirkeli Su Yöntemi:
Bir kaba soğuk su doldurun ve birkaç damla sirke ekleyin.
Yeşillikleri bu suda 10-15 dakika bekletin.
Ardından bol suyla durulayın.
Uzman Uyarısı: Günümüzde tarımda kullanılan birçok pestisitin asidik ortamda daha dirençli hale geldiği bilinmektedir. Bu nedenle, sirkeli suyun bu tür ilaçları tam olarak temizlemede yetersiz kalma ihtimali vardır. Hangi sebze ve meyvede hangi pestisitin kullanıldığını bilmek zor olduğundan, sirkeli suyla yıkama yöntemi tüm yeşillikler için uygun olmayabilir.
Karbonatlı Su Yöntemi:
Bir kaba soğuk su doldurun ve içerisine bir yemek kaşığı karbonat ekleyin.
Yeşillikleri bu suda 20-25 dakika bekletin.
Bol suyla durulayın ve kurutun.
Kurulamayı Unutmayın:
Yeşillikleri yıkadıktan sonra yaprakların ıslak kalmamasına özen gösterin. Aksi takdirde, kısa sürede sararabilir veya bakteri üremesi meydana gelebilir.
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