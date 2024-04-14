Sirke mi Karbonat mı? Yeşilliklerinizi Temizlemenin En İyi Yöntemi Hangisi?

Sirkeli Su Yöntemi:

Bir kaba soğuk su doldurun ve birkaç damla sirke ekleyin.

Yeşillikleri bu suda 10-15 dakika bekletin.

Ardından bol suyla durulayın.

Uzman Uyarısı: Günümüzde tarımda kullanılan birçok pestisitin asidik ortamda daha dirençli hale geldiği bilinmektedir. Bu nedenle, sirkeli suyun bu tür ilaçları tam olarak temizlemede yetersiz kalma ihtimali vardır. Hangi sebze ve meyvede hangi pestisitin kullanıldığını bilmek zor olduğundan, sirkeli suyla yıkama yöntemi tüm yeşillikler için uygun olmayabilir.