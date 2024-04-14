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Kararmış ve Lekeli Ocak Başlıklarına Son! Doğal ve Etkili Temizlik Püf Noktaları

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Kararmış ve Lekeli Ocak Başlıklarına Son! Doğal ve Etkili Temizlik Püf Noktaları

Mutfakta en çok kirlenen ve yıpranan ekipmanlardan biri olan ocak başlıkları, sık kullanımdan dolayı kısa sürede kararır ve lekelenir. Bu durum hem görüntü açısından hoş değildir hem de hijyenik değildir. İşte ocak başlıklarını temizlemenin ve parlatmanın kolay yolları...

Ocak başlıkları, mutfakta en çok kirlenen ve yıpranan ekipmanlardan biridir. Sık kullanımdan dolayı kısa sürede kararır ve lekelenirler. Bu durum hem görüntü açısından hoş değildir hem de hijyenik değildir. Neyse ki, kararmış ve lekeli ocak başlıklarını temizlemek için pahalı kimyasallara ihtiyacınız yok. Doğal ve etkili karışımlarla lekelere kolayca veda edebilirsiniz. İşte ocak başlığı temizliğinin püf noktaları...

İşte size ocak başlığı temizliğinin püf noktaları:

Malzemeler:

- Karbonat

- Sıcak su

- Sert sünger

- Diş macunu (isteğe bağlı)

- Sirke

- Hamur kabartma tozu

Yöntem 1: Karbonat ile Temizlik

1) Karbonatı bir kaba alın ve üzerine sıcak su ekleyin.

2) 1 yemek kaşığı karbonatı da karışıma ekleyin ve 15-20 dakika kadar bekletin.

3) Bu sürenin sonunda, lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.

4) Sert bir süngerle ocak başlıklarını güzelce yıkayın.

Yöntem 2: Diş Macunu ile Parlatma

1) Karbonatlı sıcak suda beklettiğiniz ocak başlıklarını çıkarın.

2) Sert bir süngere diş macunu sürün ve ocak başlıklarını ovalayarak parlatın.

Yöntem 3: Sirke ve Hamur Kabartma Tozu ile Temizlik

1) Ocak başlıklarını bir kaba alın ve üzerine 1 paket hamur kabartma tozu dökün.

2) Sirkeyi dökerek ocak başlıklarını tamamen kaplayın.

3) 20 dakika kadar bekletin.

4) Son olarak, ocak başlıklarını süngerle güzelce yıkayın.

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