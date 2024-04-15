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Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı! 1 kişi binanın çatısında saklanırken yakayı ele verdi

Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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Kayseri’de aranan 4 kişi yakalandı! 1 kişi binanın çatısında saklanırken yakayı ele verdi

Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ü.K. (26), N.D. (35) ve H.İ. (34) ile çeşitli suçlardan aranan O.P. (28), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden H.İ.'nin bir binanın çatısında saklanırken yakalandığı bildirildi.

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