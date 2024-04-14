14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Pendik'te asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 2 kişi yakalandı

Pendik'te asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 2 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
ABONE OL
Pendik’te asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 2 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Pendik'te, düzenlenen asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye 37 bin 315 lira para cezası kesildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA