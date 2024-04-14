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Antalya'da avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri insanlarla iç içe yaşıyor

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Antalya’da avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri insanlarla iç içe yaşıyor

Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da otlamak için dağın eteğindeki Değirmenlik Mahallesi'ne inmeye başladı. Mahalleli tarafından korunan keçiler, gündüz otladıktan sonra akşam saatlerinde mahalleden ayrılarak Gidengelmez Dağlarında yataklarına gidiyorlar.

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