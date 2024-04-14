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Kahramanmaraş'ta husumetli olduğu arkadaşlarına pusu kurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Kahramanmaraş’ta husumetli olduğu arkadaşlarına pusu kurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta aralarında husumet bulunan arkadaşlarını bir okulun bahçesine çağıran şahsın, silahla ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

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