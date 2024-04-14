14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada

Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: 14.04.2024
ABONE OL
Otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki 2 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, otomobilin çarptığı kadın sürüklendi. Bacaklarından yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA