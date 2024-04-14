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Beton mikseri işçiyi hayatından etti! Devrilen mikserin pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Beton mikseri işçiyi hayatından etti! Devrilen mikserin pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti

Ataşehir'de inşaat alanında devrilen beton mikser pompasının çarptığı işçi hayatını kaybetti.

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