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5 bin kişi yağmur duasına çıktı! 12 koyun keserek hayır yemeği dağıttılar

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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5 bin kişi yağmur duasına çıktı! 12 koyun keserek hayır yemeği dağıttılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali ve Kızılçukur mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yağışların yetersiz olması sebebiyle yağmur duasına çıktı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı dua sonrası 12 koyun kesilerek, hayır yemeği dağıtıldı.

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