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Muş'ta otomobil devrildi! Yaralılar var...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Muş’ta otomobil devrildi! Yaralılar var...

Son dakika haberine göre Muş'un Varto ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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