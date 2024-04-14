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Manisa'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Manisa’da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafede çıkan yangın söndürüldü, kafenin bulunduğu binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sonucu kafede hasar oluştu, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

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