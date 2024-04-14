Bayram dönüşü trafik çilesi! On binlerce vatandaş İstanbul’a dönüş yolunda! Kilometrelerce kuyruk oluştu...

GİŞELERDE METRELERCE KUYRUK

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi, gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

O GEÇİŞTE YOĞUN TRAFİK

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini bitirenler Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevresine araçlarıyla hareket ederek otoyolu dolduruyorlar. Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor.