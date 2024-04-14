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Bayram dönüşü trafik çilesi! On binlerce vatandaş İstanbul'a dönüş yolunda! Kilometrelerce kuyruk oluştu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Bayram dönüşü trafik çilesi! On binlerce vatandaş İstanbul’a dönüş yolunda! Kilometrelerce kuyruk oluştu...

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından pazartesi günü iş başı yapacak vatandaşlar tatilden dönüş yolculuğuna başladı. Otoban ve gişelerde uzun kuyruklar oluşurken yolculuk çoğu vatandaş için çileye dönüştü. Diğer yandan otobüslerde de büyük yoğunluk hakimken terminallerden otobüslerin kalkışlarında da rötarlar yaşanıyor. İşte detaylar...

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili neredeyse bitti. Pazartesi günü iş başı yapacak olan on binlerce tatilci dönüş yoluna geçti.

YOLCULUK ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinden İstanbul'a doğru yola çıkanlar için yoğunluk yüzünden saatlerdir yollarda devam eden dönüş yolculuğu adeta çileye dönüştü.

GİŞELERDE METRELERCE KUYRUK

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi, gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

O GEÇİŞTE YOĞUN TRAFİK

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini bitirenler Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevresine araçlarıyla hareket ederek otoyolu dolduruyorlar. Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor.

EKİPLER YOLLARDA

İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açıyor. Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

OTOGARLARDA RÖTAR FAZLA

Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor.

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