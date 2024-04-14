Bayram dönüşü trafik çilesi! On binlerce vatandaş İstanbul'a dönüş yolunda! Kilometrelerce kuyruk oluştu...
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından pazartesi günü iş başı yapacak vatandaşlar tatilden dönüş yolculuğuna başladı. Otoban ve gişelerde uzun kuyruklar oluşurken yolculuk çoğu vatandaş için çileye dönüştü. Diğer yandan otobüslerde de büyük yoğunluk hakimken terminallerden otobüslerin kalkışlarında da rötarlar yaşanıyor. İşte detaylar...
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili neredeyse bitti. Pazartesi günü iş başı yapacak olan on binlerce tatilci dönüş yoluna geçti.
GİŞELERDE METRELERCE KUYRUK
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi, gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu.
O GEÇİŞTE YOĞUN TRAFİK
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini bitirenler Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevresine araçlarıyla hareket ederek otoyolu dolduruyorlar. Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor.
EKİPLER YOLLARDA
İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açıyor. Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
OTOGARLARDA RÖTAR FAZLA
Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!
- SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım
- Yağmurlu Havalarda Bile Çamaşırlarınızı Hızlı Kurutmanın 6 Japon Sırrı!
- Canan Karatay "Kısır Kalırsınız" Diyerek Uyardı! Yanlış Tüketiyorsunuz
- Bodrum'da Tarihi Hazine Keşfedildi: Tam 66 yıllık! Değeri dudak uçuklatıyor
- Gece Kaşık Kaşık Yiyin, Sabah 1 Beden İncelin!
- Türkiye'nin şehir haritası güncellendi! İl dağılımı değişti: 82, 83, 84 plakanın sahipleri...
- Zeka testi: Adamı herkes görüyor ama IQ'su olanlar fili fark ediyor
- Emeklilere maaş müjdesi geldi! EYT SSK Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak! 10.000 11.250 12.500 TL
- Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…
- 2160 3600 1800 prim günü yeterli! 1999 2005 2008 arası sonrasına muhteşem emeklilik imkanı
- Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...