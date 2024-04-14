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İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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İstanbul’da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otobüs firmalarının ihtiyacı karşılayabilmek için ek seferler düzenlediği öğrenildi.

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