14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu

Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
ABONE OL
Mersin’de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana’da bulundu

Son dakika haberine göre Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk, Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA