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Batman Gercüş'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Batman Gercüş’te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

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