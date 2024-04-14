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Bursa'da çay sevdalısı esnaf, polisten kaçan şüpheliyi böyle yakaladı

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Bursa’da çay sevdalısı esnaf, polisten kaçan şüpheliyi böyle yakaladı

Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, esnafın şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam etmesi ise izleyenleri bir hayli güldürdü.

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