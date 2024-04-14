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Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Edirne’de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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