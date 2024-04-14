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Malatya'da trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Malatya’da trafik kazasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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