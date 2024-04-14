14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
ABONE OL
Gaziantep’teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı Ramazan Bayramı tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti. Hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA