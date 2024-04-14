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Malatya’da tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Malatya’da tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Malatya’da bir kadın, tartıştığı 29 yaşındaki kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

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