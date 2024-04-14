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1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve çay ele geçirildi

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve çay ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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