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Malatya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Malatya’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Malatya'da otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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