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Çok sayıda ile sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Çok sayıda ile sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün güncellenerek paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacğaı görüldü. Özellikle haftanın sonuna doğru sıcaklıkların düşeceği belirtilirken su baskınlarına karşı da uyarı yapıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği görüldü.

Özellikle yeni haftanın sonuna doğru çok sayıda ili etkisi altına alacak yağışa yönelik kritik su baskını uyarılarına karşı uyarı da yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ükemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİSE DİKKAT

Yurdun batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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