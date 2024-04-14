Çok sayıda ile sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Özellikle yeni haftanın sonuna doğru çok sayıda ili etkisi altına alacak yağışa yönelik kritik su baskını uyarılarına karşı uyarı da yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ükemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.