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Kalp yetmezliği olan bebek için ambulans uçak İstanbul'a havalandı

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Kalp yetmezliği olan bebek için ambulans uçak İstanbul’a havalandı

Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. İşte detaylar...

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