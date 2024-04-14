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Çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Kırklareli Ovası'nda tarlaları sarı renge büründüren kanolalar çiçek açtı.

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