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Hakkari Yüksekova’da otomobil devrildi: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Hakkari Yüksekova’da otomobil devrildi: 9 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

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