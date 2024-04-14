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İstanbul Avcılar’da eğlence mekanında kadın sevgilisini böyle bıçakladı

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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İstanbul Avcılar’da eğlence mekanında kadın sevgilisini böyle bıçakladı

Avcılar’da müzikli bir eğlence mekanında öfkeli kadının erkek arkadaşını bıçakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan olaya rağmen masadakilerin eğlenceye devam etmesi de yer aldı.

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