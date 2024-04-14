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Yüksekova'da güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Yüksekova’da güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü.

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