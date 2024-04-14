Duyan şoke oldu! Şerit ihlaline rekor ceza: 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı









2'şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca toplam 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürüyor.

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