Duyan şoke oldu! Şerit ihlaline rekor ceza: 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridi ihlallerine ceza yağdı. 6 saatlik uygulamada bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı.
Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı.
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