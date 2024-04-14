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Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Erzurum’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı.

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