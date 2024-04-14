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Adana’da sokak ortasında çatışmada kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Adana’da sokak ortasında çatışmada kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 öldü, 1 kişi de yaralandı.

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