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Bayram tatili denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Bayram tatili denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Bolu ve Düzce'de Ramazan Bayramı tatili denetimlerinde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 833 sürücüye 5 milyon 353 bin 821 lira ceza uygulandı.

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