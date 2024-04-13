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Türkiye’nin konuştuğu kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Türkiye’nin konuştuğu kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de tutuklandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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