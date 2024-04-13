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Kağıthane'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Valilik duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Kağıthane’de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Valilik duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Kağıthane'deki silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Saldırı, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen 3 kişi, aralarında husumet bulunan C.Ö. ile karşılaşınca etrafa rast gele ateş etmeye başladı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.


Saldırıda C.Ö. ve D.E'nin yanı sıra M.K, S.A. ve D.A. adlı kadınlar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araştırma sonucu şüphelilerin, aralarında husumet bulunan C.Ö'yü hedef aldıkları, vurulan diğer 4 kişinin çevredeki vatandaşlar olduğu tespit edildi.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI
Bir kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin camına merminin isabet etmesi ve ardından vurulan bir kişinin yere düştüğü anlar görülüyor.


"OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"
Öte yandan İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurarak, "13.04.2024 günü Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 şahsın husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etmesi neticesinde 2'si ağır, toplam 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda ağır yaralanan Durmuş E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.




Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş olup, şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışma devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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