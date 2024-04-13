Kağıthane’de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Valilik duyurdu: Soruşturma başlatıldı

SALDIRI ANI İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Bir kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin camına merminin isabet etmesi ve ardından vurulan bir kişinin yere düştüğü anlar görülüyor.