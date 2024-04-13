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Mersin'de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp

Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Mersin’de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp

Mersin'de ikisi 16, biri 13 yaşında 3 çocuktan Ramazan Bayramı'nın ilk gününden beri haber alınamıyor. Çocukların en son 10 Nisan'da Nusratiye Mahallesi'ndeki anne Emine P'ye ait eve girip çıktıkları görülen görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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