Sümela Manastırı’na yoğun ilgi! Ramazan Bayramı’nda binlerce kişi gezdi

Ziyaretçi yoğunluğunun da fazla olduğunu belirten Keskin, "Dün daha yoğunmuş, bugün daha sakin olduğu söylendi ama yine de çok yoğun ve gayet de güzel. Herkesin gelmesini, ziyaret etmesini isteriz." diye konuştu.