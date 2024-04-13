13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa’da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 13.04.2024
ABONE OL
Bursa’da ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Dağyenice Mahallesi’nin ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA