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İstanbul'da Küçükçekmece'de motosiklet yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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İstanbul’da Küçükçekmece’de motosiklet yayaların arasına daldı: 4 yaralı

Küçükçekmece'de motosikletle akrobatik hareketler yaptığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

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