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Son dakika | Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Son dakika | Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizinde saat 05:23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü. Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.

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