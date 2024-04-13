Bayram dönüşünde Düzce’den 96 bin 711 araç geçti

Trafik durma noktasına gelirken trafik ekipleri de güzergahta kaza olmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Karayolları ekiplerince yapılan kontrollerde ise 12 Nisan Cuma saat 12.00 itibari ile İstanbul istikametine dönüş yoğunluğu başladı.