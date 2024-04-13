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İki kadın arasında akılmaz kavga: Sana yar etmem

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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İki kadın arasında akılmaz kavga: Sana yar etmem

İstanbul'da iki kadın arasında yaşan sevgili kavgası adliyelik oldu. Tuzla'da yaşayan Dilek Ö.(34) sevgilisinin eski sevgilisi Belma I.'nın(53) hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Ayrılığı hazmedemeyip eski sevgilisinin yeni sevgilisine, "Orhan, yalvarıyor. Beni kurtar diyor. Bırak onun peşini. Sen sicilli f.hişesin. Sana yar etmeyeceğim görürsün. Ben sana hediye ettim ama geri alacağım. Saçını başını yolacağım" mesajları attığını inkar etti. İki kadın arasında birliktelik nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını, şüpheli kadının suçtan kurtulmak için böyle bir savunma yaptığını kaydeden savcılık, taraflara uzlaşıp uzlaşmak istemediğinin sorulması için dosyaya uzlaştırmacı atadı.

İlginç olay, iki kadın arasındaki whatsapp yazışmasıyla başladı. İstanbul Tuzla'da yaşayan 34 yaşındaki Dilek Ö. ve duygusal birliktelik yaşadığı Orhan D.'nin arası bir süre önce bozuldu. İkilinin arasının bozulmasına neden olan konu ise, Orhan D.'nin eski kız arkadaşı oldu. İddiaya göre 53 yaşındaki Belma I. ayrılığı hazmedemeyerek eski erkek arkadaşının yeni kız arkadaşına mesajlar atmaya başladı.

"SANA HEDİYE ETTİM AMA GERİ ALACAĞIM"
Erkek arkadaşının bir dönem birlikte olduğu Belma I.'dan "Orhan, yalvarıyor. Beni kurtar diyor. Bırak onun peşini. Sen sicilli f.hişesin. Sen Orhan'ı kandırabilirsin, beni değil. Sana yar etmeyeceğim görürsün. Ben sana hediye ettim o.spu ama geri alacağım. Adresini buldum, mahallene gelip seni herkese rezil edeceğim, saçını başını yolacağım" mesajları alan Dilek Ö. soluğu karakolda aldı. Kendisine hakaret ve tehdit mesajları atan kadından şikayetçi oldu.

"ORHAN'IN PEŞİNİ BIRAK DEDİM"

Şikayet üzerine hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Belma I. şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Suçlamayı kabul etmeyen kadın, Orhan D.'nin kendisine Dilek Ö.'den ayrılmak istediğini söylediğini öne sürerek, "Orhan ondan kurtulmak istiyordu. Bu durumu konuşmak için kendisini aradım ve Orhan'ın peşini bırakmasını söyledim. Aramızda tartışma meydana geldi ama hakaret ve tehditte bulunmadım. Mesaj da atmadım" dedi. Ancak Whatsapp'tan attığı mesajlar dosyaya delil olarak girdi.

SUÇTAN KURTULMA SAVUNMASI
Savcılık, Orhan D.'nin Belma I. ile birlikteyken bir süre sonra Dilek Ö. ile birlikte olması nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığını belirtti. İki kadın arasındaki yazışmalar incelendiğinde, Belma I.'nın Dilek Ö.'ye hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğinin anlaşıldığını aktaran savcılık, şüpheli kadının mesaj attığını kabul etmediğini ancak suçtan kurtulmak için böyle bir savunma yaptığını kaydetti.

DOSYA UZLAŞMADA
Ayrılığı hazmedemeyen ve eski sevgilisinin yeni sevgilisine mesajlar atan Belma I. hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçundan başlatılan soruşturma dosyasına, tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağının belirlenmesi için uzlaştırmacı atandı.

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