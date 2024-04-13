İki kadın arasında akılmaz kavga: Sana yar etmem

"SANA HEDİYE ETTİM AMA GERİ ALACAĞIM"

Erkek arkadaşının bir dönem birlikte olduğu Belma I.'dan "Orhan, yalvarıyor. Beni kurtar diyor. Bırak onun peşini. Sen sicilli f.hişesin. Sen Orhan'ı kandırabilirsin, beni değil. Sana yar etmeyeceğim görürsün. Ben sana hediye ettim o.spu ama geri alacağım. Adresini buldum, mahallene gelip seni herkese rezil edeceğim, saçını başını yolacağım" mesajları alan Dilek Ö. soluğu karakolda aldı. Kendisine hakaret ve tehdit mesajları atan kadından şikayetçi oldu.

"ORHAN'IN PEŞİNİ BIRAK DEDİM"

Şikayet üzerine hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Belma I. şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Suçlamayı kabul etmeyen kadın, Orhan D.'nin kendisine Dilek Ö.'den ayrılmak istediğini söylediğini öne sürerek, "Orhan ondan kurtulmak istiyordu. Bu durumu konuşmak için kendisini aradım ve Orhan'ın peşini bırakmasını söyledim. Aramızda tartışma meydana geldi ama hakaret ve tehditte bulunmadım. Mesaj da atmadım" dedi. Ancak Whatsapp'tan attığı mesajlar dosyaya delil olarak girdi.