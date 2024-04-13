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Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüste çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı. Minibüs tamamen yanarken, evde de maddi hasar meydana geldi.

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