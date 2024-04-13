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Çadırda yakılan mangal faciaya neden oldu! 1 ölü 1 yaralı...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Çadırda yakılan mangal faciaya neden oldu! 1 ölü 1 yaralı...

Amasya'da Boraboy Gölü kıyısında çadır kuran çiftin yaktıkları mangal faciaya neden oldu. Anne karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, çocuklarının ise araçta uyudukları için kurtuldukları öğrenildi.

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