Milas Emniyet Müdürü değişti

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde çıkan ve 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kişilerden 6'sı tutuklanmıştı. İlçe Merkezi 23 Nisan Bulvarı üzerinde yaşanan olayların arıdından mevcut Emniyet Müdürü Fevzi Söztutar'ın adliye önünde toplanan kalabalığı yatıştırmak amacıyla kullandığı bazı sözler kamuoynda tepkiye neden oldu.