13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda silahlı saldırı!  3'ü ağır 4 yaralı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!  3'ü ağır 4 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
ABONE OL
Beyoğlu’nda silahlı saldırı!  3’ü ağır 4 yaralı

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA